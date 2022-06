Das Firmenbuchgericht hat am heutigen Tag die Änderung der Satzung zur Aufhebung des Höchststimmrechts bei der S Immo in das Firmenbuch verfügt. Die Satzungsänderung wird damit morgen, am 28.06.2022, im elektronischen Firmenbuch ersichtlich und wirksam sein. CPI Property Group wird damit morgen, am 28.06.2022, eine kontrollierende Beteiligung an der S Immo AG im Sinne von § 22 ÜbG erlangen. CPIPG wird damit verpflichtet sein, innerhalb von 20 Börsentagen ein Pflichtangebot bei der Übernahmekommission anzuzeigen.

