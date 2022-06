Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Frankreich, Italien und Spanien ist es teurer geworden, sich zu refinanzieren, so die Analysten der Helaba.Eine Staatsschuldenkrise 2.0 stehe damit im Raum. Die EZB wolle sich aber mit ihrem Anti-Fragmentierungsinstrument hohen Risikoaufschlägen in den Weg stellen. "Whatever it takes" habe Bestand. ...

