- BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3280 (2560) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1250 (1110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3250 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DARKTRACE PRICE TARGET TO 600 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 350 (365) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3250 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BIG TECHNOLOGIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 320 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS OCADO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 960 (1600) PENCE - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 138 (162) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 446 (640) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NAKED WINES PRICE TARGET TO 250 (800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 255 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 340 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES WHITBREAD TO 'BUY' (HOLD) - MORGAN STANLEY CUTS HAYS PRICE TARGET TO 146 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PAGEGROUP TO 'OVERWEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 510 (590) PENCE - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1800 (1850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1600 (1000) PENCE - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SAVILLS PRICE TARGET TO 1075 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1848 (1845) PENCE - 'NEUTRAL'



