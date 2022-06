Nach 19 Jahren bekommt eine Raumsonde der Esa ihr erstes Software-Update. Das war aufgrund der veralteten Technik nicht ganz einfach. Wie The Register berichtet, haben es die Ingenieur:innen des Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italien geschafft, die Software an Bord des Raumfahrzeugs "Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding" (kurz Marsis) upzudaten. Laut Esa wird der Orbiter, der Millionen von Meilen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...