München (ots) --Die sechsteilige Amazon Original Serie beruht auf dem preisgekrönten ersten Teil der deutschen Romantrilogie und wird 2023 weltweit bei Prime Video verfügbar seinUFA Fiction verfilmt Save Me, den ersten Teil der Maxton-Hall-Trilogie der deutschen Autorin Mona Kasten für Prime Video. In sechs Episoden erzählt das romantische Drama die Liebesgeschichte der Protagonist:innen Ruby Bell und James Beaufort an dem Elitecollege Maxton Hall. Die Amazon Original Serie wird 2023 exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein."Save Me ist eine Geschichte voller Liebe, Verrat und Glamour. Preisgekrönt, von Millionen Leser:innen geliebt - und bald bei Prime Video zu sehen", so Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video. "Wir freuen uns, Mona Kastens Bestseller-Roman gemeinsam mit UFA Fiction als sechsteilige romantische Drama-Serie umzusetzen.""Mit Save Me dürfen wir eine der erfolgreichsten Romanreihen der letzten Jahre verfilmen," ergänzt Markus Brunnemann, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction und UFA Serial Drama. "Mona Kasten hat mitreißende Charaktere und eine überaus berührende Geschichte geschaffen. Ihre liebgewonnenen Figuren und Orte nun gemeinsam mit der ausführenden Produzentin Ceylan Yildirim auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken, ist eine große Freude und wir alle sind uns der Verantwortung gerade gegenüber den Fans sehr bewusst. Mit Philipp Pratt, Petra Hengge und dem gesamten Amazon Team und unserer Produktion um Herstellungsleiterin Katja Hartwig haben wir großartige Partner:innen an der Seite, um unser gemeinsames Projekt umzusetzen."Im Zentrum von Save Me steht die ehrgeizige Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen, die auf dem elitären Maxton Hall Privatcollege einzig und allein auf ihren Lebenstraum hinarbeitet: die Bewerbung an der Oxford University. Ihre sorgfältig geordnete Welt gerät jäh aus den Fugen, als sie unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, das sie mitten ins Fadenkreuz des überprivilegierten, arroganten Schulschwarms James Beaufort rückt. Dieser versucht fortan mit allen Mitteln, Rubys Schweigen zu erkaufen. Und obwohl die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, werden sie bald alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein. Aber können sie den Abgrund, der sie trennt, wirklich überwinden?Save Me ist eine Amazon Original Serie und wird von UFA Fiction für Prime Video produziert. Produzent ist Markus Brunnemann, ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Daphne Ferraro ist die Head- Autorin.Save Me ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter deutsche Amazon Originals wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, LOL: Last One Laughing, Deutschland89, Bibi & Tina, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, BEAT und preisgekrönte internationale Amazon Original Serien und Filme wie die Emmy- und Golden Globe- Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, den OSCAR-Gewinner Sound of Metal, den Golden Globe-Gewinner und OSCAR-nominierten Borat Anschluss Moviefilm, die OSCAR-Nominierten Time und One Night in Miami..., sowie The Boys, Der Prinz aus Zamunda 2, Tom Clancy's Jack Ryan, SylviesLiebe und Upload. Zusätzlich stehen zahlreiche lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit zur Verfügung.Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte für die Prime Video App gibt es im Amazon-Factsheet. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.