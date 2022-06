München (ots) -Das Internet entwickelt sich stetig weiter. Mit dem Metaverse deutet sich nun aber ein Trend an, der zwar erst in fünf bis sieben Jahren fest zum Alltag der Menschen gehören wird. Doch er lässt heute bereits erkennen, welche enormes Potenzial das System künftig bietet.Daniel Bidmon weiß, was das Metaverse ist und welche Chancen sich mit ihm eröffnen. In diesem Beitrag zeigt der E-Commerce-Experte, wie es auch kleinen Shops gelingen kann, heute schon von der Zukunft zu profitieren.Das Metaverse - was ist das eigentlich?Mittlerweile ist von nicht weniger als einer Revolution des Onlinehandels die Rede, wenn sich ein Gespräch um das Metaverse dreht. Sogar die Zukunft des Internets wird in Aussicht gestellt. Aber die vollmundigen Versprechen wirken heute noch etwas utopisch - immerhin ist das Metaverse aktuell nicht mehr als eine Spielwiese für Fans von Onlinegames. Dennoch steckt in diesem System, das die physische mit der digitalen Welt verbindet, ein erhebliches Potenzial. Bald schon soll es durch die Nutzung einer Virtual-Reality-Brille möglich sein, regelrecht in diese virtuelle Plattform einzutauchen, sich frei in ihr zu bewegen, mit Anwesenden zu chatten oder einzukaufen.Wie wird das Shoppingerlebnis verändert?Im Ergebnis entsteht eine neue digitale Welt, die der Nutzer betreten darf, ohne sein Wohnzimmer verlassen zu müssen. Er kann also Waren ausprobieren und somit wichtige Eindrücke gewinnen. Bei alledem spart er Zeit und Aufwand, lange Anfahrtswege sind künftig nicht mehr erforderlich. Auch das ewige Herumsuchen nach Produkten, die seinem Geschmack entsprechen, fällt weg: Der Verbraucher erhält bald nur noch Werbung, die ganz nach seinen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Er findet somit schnell und einfach genau das, was er haben möchte. Damit reift er zu einem zufriedenen Kunden, der eine sehr starke Loyalität gegenüber Shops und Unternehmen aufweist.Warum ist es so wichtig, heute die Chancen zu ergreifen?Rund alle zehn Jahre gibt es eine neue technologische Entwicklung, die die Welt verbessern kann. Meist schaffen es die Menschen aber nicht, einen Trend rechtzeitig zu erkennen, um von ihm zu profitieren. Das Metaverse bietet dagegen bessere Chance, da sein revolutionärer Charakter bereits heute absehbar ist - und in dieser Verbindung aus digitaler und physischer Welt schon jetzt virtuelles Land erworben werden kann. Zu Preisen, die in den kommenden Jahren nie mehr so günstig zu finden sein werden. Es lohnt sich also, an der Goldgräberstimmung teilzuhaben - und heute die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.Über Daniel Bidmon:Daniel Bidmon ist Unternehmer, Online-Marketer und E-Commerce Experte mit über sieben Jahren Erfahrung. Nachdem er mit seinen eigenen E-Commerce-Projekten bereits siebenstellige Umsätze erzielt hat, hilft er mit seiner Agentur und als Berater E-Commerce Brands bei der Skalierung auf achtstellige Umsätze. Im Jahr 2018 startete er seinen Podcast ECOM SECRETS, der heute zu den führenden Podcasts im Bereich E-Commerce zählt. Im Jahr 2020 gründete Daniel mit seinem Geschäftspartner Emanuele Maragno die E-Commerce Growth Agentur ECOM HOUSE, mit der sie am 10. Februar als einer der erfolgreichsten und innovativsten E-Commerce-Agenturen den "German Web Award '22" gewonnen haben. Weitere Informationen unter: https://www.ecomsecrets.de/Pressekontakt:ECOM HOUSE GmbHDaniel BidmonE-Mail: team@ecomhouse.comWebseite: https://www.ecomhouse.com/dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Daniel Bidmon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162135/5258484