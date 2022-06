Die Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC haben die Coverage für die EAMD European AeroMarine Drones AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 80,00 Euro je Aktie. Das Unternehmen plane mittelfristig, ein Portfolio von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Luftfahrtbereich aufzubauen, die ihren Fokus auf Nah- und Fernüberwachung legen.

Nach Aussage der Analysten fehle den KMUs häufig der Zugang zu Kapital und Vertriebsstärke, um Flotten an Großkunden zu vertreiben. EAMD plane daher die Prototypenentwicklung der KMUs zu finanzieren, um im Gegenzug ein Vorverkaufsrecht bzw. eine Exklusivität des Produktvertriebs zu erhalten. Aktuell bestehe die erste Kooperation mit der Reiner Stemme Aero GmbH (RS Aero). Diese habe zwei Drohnen in der Entwicklung, die bemannt und unbemannt einsetzbar seien. Da bei der EAMD noch keine operative Entwicklung stattfinde, habe das Unternehmen eine schlanke Bilanz mit unwesentlichen Umsätzen und einem niedrigen Netto-Ergebnis.

Nach Meinung der Analysten sei die erwartete Entwicklung von EAMD mit gewissen Unsicherheiten belegt. Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Sachkapitalerhöhung und der hohen Planungsunsicherheit arbeite das Analystenteam mit Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Umsatzerlöse in den kommenden Jahren. Hieraus leite sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz von 0,00 Mio. Euro ab, gefolgt von 2,81 Mio. Euro im Jahr 2023 und 7,13 Mio. Euro im Jahr 2024. Beim EBITDA werde im Jahr 2022 mit -0,50 Mio. Euro gerechnet. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 80,00 Euro und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.06.2022, 12:30 Uhr)



