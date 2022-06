München (ots) --Der Entertainer und Prime Video vereinbaren eine mehrjährige, exklusive Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen Show, Serie und Film-Ab 15. Juli ist Teddy Teclebrhan als Gastgeber der Amazon Original Show One Mic Stand bei Prime Video zu sehenTeddy Teclebrhan kommt exklusiv zu Prime Video. Prime Video vermeldet heute eine mehrjährige, exklusive Zusammenarbeit im Streaming und TV-Bereich mit dem Entertainer, Comedian und Schauspieler Teddy Teclebrhan. Die Vereinbarung umfasst u.a. die Bereiche Show, Serie und Film. In den kommenden Jahren werden Teddy und Amazon Studios gemeinsame Projekte exklusiv für Prime Video entwickeln. Ab 15. Juli ist Teddy bereits als Gastgeber der Amazon Original Show One Mic Stand bei Deutschlands beliebtestem Streamingdienst zu sehen."Teddy gehört zu den vielseitigsten und überraschendsten Entertainern in Deutschland. Wir spüren viel Energie und Pioniergeist in unserer Zusammenarbeit", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video. "Dass wir solch einen ausgezeichneten Künstler exklusiv für Prime Video gewinnen können, unterstreicht unsere großen Ambitionen: Wir investieren massiv in lokale Ideen, Produktionen und Talente und kreieren auf diese Weise außergewöhnliches Entertainment für Deutschland und die Welt.""Ich habe große Lust auf die Zusammenarbeit mit Prime Video", sagt Teddy Teclebrhan. "Ich genieße den Enthusiasmus und die Can-Do-Einstellung von Philip Pratt und den Teams bei Amazon und freue mich unglaublich auf die Dinge, die wir zusammen auf die Beine stellen werden."Über Teddy Teclebrhan"Was labersch du, ey?" - mit diesen Worten wurde der deutsche Schauspieler und Comedian Teddy Teclebrhan 2011 deutschlandweit bekannt. Mitunter diese charakteristische Sprechweise aus Elementen des Schwäbischen und von Kiezdeutsch, ließ ihn auf YouTube durch die Decke gehen. Auf diesen Durchbruch folgten eigene TV-Shows mit anschließenden Deutschland-Tourneen sowie etliche Auftritte in Theater und TV. Zurzeit ist der Schauspieler und Entertainer auf seiner bisher größten Tour in über 50 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Prime Video hat er bereits die erste Staffel der Comedy-Show LOL - Last One Laughing als Zuschauerliebling gerockt. Für One Mic Stand, ein neues Comedy-Format bei Prime Video, wird er ab 15. Juli als Host durch die Show führen.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5258530