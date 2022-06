Der Goldpreis startet fest in die neue Handelswoche. Einige machen als Grund das Importverbot von russischem Gold durch Staaten der G7-Gruppe verantwortlich. Allerdings hält sich der Preisanstieg am Vormittag in Grenzen, weil nach Einschätzung von Experten nur ein geringer Teil der russischen Produktion in die westlichen Industriestaaten geliefert wird.Nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wollen die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Bayern ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...