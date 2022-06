Bei TOP CONSULTANT Platz eins in Größenklasse C erreicht Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert



Beste unter den Besten: Die Arthur D. Little GmbH aus Frankfurt am Main hat beim Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT wieder den ersten Platz in der Größenklasse C (mehr als 50 Mitarbeiter) belegt und damit den Titel Berater des Jahres verteidigt. Auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 24. Juni, in Frankfurt am Main gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff Arthur D. Little zu diesem Erfolg. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb als Mentor. TOP CONSULTANT ermittelte zum 13. Mal die besten mittelstandsorientierten Beratungsunternehmen. Arthur D. Little ist bereits zum zweiten Mal in Folge Berater des Jahres.

Im Auftrag von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die teilnehmenden Firmen. Fundament des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die von Arthur D. Little benannten Referenzkunden gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sie Arthur D. Little weiterempfehlen würden. Wichtig ist laut WGMB "eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung" (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). 191 Beratungshäuser haben sich in diesem Jahr beworben, 152 von ihnen bekamen das begehrte TOP CONSULTANT-Siegel.

In the picture from left to right: Oliver Golly, Dr. Florian Forst, former German President Christian Wulff, Fabian Doemer, Olaf Geyer and Bernd Schreiber. (Photo: Business Wire)

Zum zweiten Mal in Folge hat Arthur D. Little nun das TOP CONSULTANT-Siegel erhalten und ebenfalls zum zweiten Mal zusätzlich den Titel Berater des Jahres gewonnen. Die Berater von Arthur D. Little befassen sich mit allen Themen rund um Innovation und Transformation. "Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über fundierte Erfahrungen in den Branchen unserer Kunden und kennen alle wichtigen Trends und Dynamiken", sagt Geschäftsführer Dr. Fabian Doemer. Sie helfen den Unternehmen zum Beispiel, Technologien für neue Geschäftsmodelle zu finden oder Mitarbeitende für den Umgang mit neuen Technologien zu befähigen. Dabei haben die Berater Zugriff auf ein großes Netzwerk, auch dank der weltweiten Präsenz von Arthur D. Little. "Wir planen und konzipieren alles rund um die Digitalisierung", erklärt Doemer. "Unser Unternehmensnetzwerk ist vor allem für Mittelständler interessant, die international Marktführer in ihrer Branche sind", ergänzt er.

Die Berater sind stark in der Analyse und nehmen dabei die Menschen in den Unternehmen mit. "Das kommt vor allem im Mittelstand gut an", sagt Dr. Doemer. Echten Mehrwert zu schaffen ist der Beratung ebenso ein Anliegen wie Ehrlichkeit und Authentizität: "Wenn das Problem ganz woanders liegt, als das Unternehmen es erwartet hat, weisen wir es auch darauf hin", sagt der Geschäftsführer.

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Sie entscheiden, wer mit dem TOP CONSULTANT-Siegel geehrt wird. "Wir zeichnen die Beratungsunternehmen aus, die es besonders gut verstehen, auf die speziellen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen einzugehen", sagt Prof. Dr. Dietmar Fink.

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Der Begriff Berater des Jahres ist eine von der compamedia GmbH geschützte Wortmarke und darf nur für redaktionelle, berichterstattende Zwecke in Zusammenhang mit TOP CONSULTANT verwendet werden.

