Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3064/, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - was haben Valneva und mein Auto gemeinsam, beide haben am Donnerstag das Pickerl/Zulassung bekommen. - gute Folge im VBV-Podcast mit Sophie Thurner von Blackrockhttps://open.spotify.com/show/5Ua01wrvHBgWH3uVVeyG93 - die Wiener Börse hat mit Susquehanna einen weiteren Teilnehmer am BBO-Programm. Nun gibt es 4 BBO-Market Maker: Hudson River TEU Limited (auch non ATX), Susquehanna International Securities Limited, Tower Research Capital Europe BV, XTX Markets SAS (auch non atx). - in einer Podcast-Sonderfolge ( https://boersenradio.at/page/podcast/3069 ) habe ich am Sonntag mein avisiertes Sommer-Setup für die bevorstehende ...

