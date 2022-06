Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3073 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/57 geht es um Bitpanda und die Wiener Börse, Mike Lielacher sowie um "Wohl Warten" bei der WP-KESt (Grüne sagen nichts, SPÖ dagegen, Neos (!) und FPÖ sagen auch nichts). RBI hat etwas Kluges gemacht, Mayr-Melnhof zeigt sich stark. Spannend ist es im CEO-Ranking rund um Günther Ofner und Gerald Grohmann, wir haben einen Andritz-Auftrag und bei der S Immo wird das Angebot in Kürze kommen, die Immofinanz-Leute haben ihr Geld schon. Finally neue Kursziele für Valneva sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...