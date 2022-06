DJ G7/G7-Staaten sichern Ukraine "so lange wie nötig" Unterstützung zu

Von Andrea Thomas

ELMAU/BERLIN (Dow Jones)--Die Gruppe sieben führender Volkswirtschaften (G7) haben der Ukraine zugesagt, das von Russland angegriffene Land so lange wie nötig zu unterstützen und ihm finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau zu gewähren. Nach ihrer Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilten die sieben Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung zudem Russlands Vorgehen in der Ukraine scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Auch riefen die G7-Länder bei ihrem Treffen auf Schloss Elmau Russland zur Freigabe der ukrainischen Nahrungsmittellieferungen auf.

"Wir, die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G7), sind unverrückbar in unserer Solidarität mit der Ukraine und bekräftigen unsere unerschütterliche Verpflichtung, die Regierung und das Volk der der Ukraine in ihrer mutigen Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität ihres Landes und in ihrem Kampf für eine friedliche, wohlhabende und demokratische Zukunft zu unterstützen", hieß es in der Erklärung.

"Wir werden weiterhin finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung leisten und werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen."

Man wolle die militärische Unterstützung der Ukraine weiter koordinieren und auch beim Wiederaufbau helfen. Auch sei es Sache der Ukraine, über ihre künftige Friedensregelung zu entscheiden, so die Erklärung.

Druck auf Russland durch Sanktionen erhöhen

Die G7-Staaten verpflichteten sich zudem, in den kommenden Tagen und Wochen ihre wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland zu verschärfen. Dazu zählen Sanktionen, um Russlands Einnahmen aus fossilen Energien und auch Rohstoffen zu reduzieren.

"Wir sind entschlossen, die Einnahmen Russlands, auch aus Gold, zu verringern", heißt es in der Erklärung. Ein ausdrückliches Verbot von russischen Goldimporten war in der Erklärung allerdings nicht zu finden.

Die G7-Staaten wollen ihre Abhängigkeit von russischer Energie reduzieren und zudem Zölle auf russische Importe koordinieren, um die Einnahmen wo es möglich ist zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden. Außerdem wollen die G7-Staaten Russlands Zugang zu den im Westen produzierten wichtigen industriellen Vorleistungen, Dienstleistungen und Technologien beschränken. Dies ziele besonders auf Rüstungsgüter und Technologien ab.

Finanzielle Hilfen für die Ukraine

Die G7-Staaten erklärten, sie seien bereit, der Ukraine in diesem Jahr insgesamt Budgethilfe von bis zu 29,5 Milliarden US-Dollar zu gewähren, um dem Land bei der Schließung seiner Finanzierungslücke zu helfen und das öffentliche Leben in der Ukraine weiter zu finanzieren. Dabei geht es um Gelder, die man entweder bereits gegeben bzw. versprochen habe oder noch geben werden.

"Insgesamt ist diese Unterstützung dringend erforderlich", heißt es in der Erklärung.

Mittel würden auch für den Wiederaufbau der von Russland zerstörten ukrainischen Landesteile nötig sein.

"Wir erkennen die verheerende Zerstörung der Infrastruktur..., der Städte, der Industrie und der landwirtschaftlichen Einrichtungen in der Ukraine, und die dringende Notwendigkeit eines sofortigen Wiederaufbaus der kritischen Infrastruktur", heißt es in der Erklärung. "Wir sind bereit, einen internationalen Wiederaufbauplan zu unterstützen."

Dieser solle von der Ukraine in enger Abstimmung mit internationalen Partnern erstellt werden.

Zur G7 gehören neben Deutschland noch die USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Italien und Frankreich. Der G7-Gipfel findet von noch bis Dienstagmittag im bayerischen Elmau statt.

