Köln (ots) -Die DACH+HOLZ 2022 International in Köln (5.-8. Juli) zeigt mit 330 Ausstellern aus 20 Ländern und einem umfangreichen Rahmenprogramm, was die Branche für Dachdecker, Zimmerer und Klempner zu bieten hat. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerk (ZVDH) ist in Halle 8 gemeinsam mit dem Partnerverband Holzbau Deutschland und der BG BAU auf 900 m2 (Standnummer 411) vertreten und nicht zu übersehen.Grüne Dächer, Beratung und ein SiegelEin besonderes Highlight ist die Präsentation eines Gründachs auf dem Messestand. Ein Modell zeigt die wohl einfachste Art der Dachbegrünung, umgesetzt mit einem modularen System. Technische Erläuterungen und wichtiges Hintergrundwissen über Gründächer liefert der ZVDH-Kooperationspartner Bundesverband GebäudeGrün. Für Fragen rund ums Dachdecker-Regelwerk stehen die technischen Referenten des Zentralverbands zur Verfügung. Zudem berät die Sozialkasse des Dachdeckerhandwerks auf dem ZVDH-Stand Dachdeckerbetriebe, z. B. über die Gewährung eines Ausfallgeldes bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall oder zur Förderung der Berufsbildung. Über die gesetzliche Rente bis zur SOKA-DACH-Zusatzrente bietet Michael Dötz, Berater der SOKA-DACH, individuelle Beratungen für Selbstständige an, Anmeldungen sind noch bis zum 4. Juli möglich: michael.doetz@soka-dach.de. Für Spaß sorgt die Sozialkasse am Messe-Donnerstag mit einem Tischkickerturnier.Kundenzufriedenheit ist für alle Betriebe wichtig: Mit einem Gratispaket für die Bewertungsplattform Qualität im Handwerk (qih) können Innungsbetriebe drei Monate eine Mitgliedschaft testen und sich von Kunden bewerten lassen. Sind Kunden nachweislich dauerhaft zufrieden, gibt es ein Qualitätssiegel, mit dem der Betrieb werben kann. Gutscheine können jederzeit am ZVDH-Stand abgeholt werden.Im Bereich der BG BAU werden im Forum zahlreiche interessante Fachbeiträge angeboten: ZVDH-Vizepräsident Michael Zimmermann spricht über das sensationelle Comeback von Photovoltaik-Anlagen (Mittwoch, 13.00 Uhr und 16:00 Uhr) während ZVDH-Vizepräsident André Büschkes Absturzprävention aus Unternehmersicht vorstellt (Dienstag 16:00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag jeweils 11:00 Uhr).Frauen-PowerWer geballte Frauen-Power erleben möchte, sollte sich Freitag 10:30 Uhr vormerken, denn dann werden die Dachdecker-Mädelz zum Fototermin am ZVDH-Stand aufschlagen. Der ZVDH unterstützt Frauen im Dachdeckerhandwerk ausdrücklich und freut sich über seit Jahren steigende Zahlen bei den weiblichen Azubis.Hohe Internationale BeteiligungDie DACH+HOLZ International stellt ihren Status als Weltleitmesse erneut unter Beweis. 70 der 330 Aussteller kommen aus dem Ausland, die IRoofA - International Roofing Alliance - ist mit einem Pavillon vertreten und auf dem Messestand des ZVDH treffen sich am Messe-Dienstag die Präsidenten der Mitgliedsverbände der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD). 20 Nationen stellen in Köln aus und trotz der teilweise noch geltenden Reisebeschränkungen werden wie üblich auch internationale Besucher erwartet.Die Messe ist ein MussZVDH-Präsident Dirk Bollwerk ruft daher seine Branche zum Messebesuch auf: "Der Besuch der DACH+HOLZ in Köln ist ein absolutes Muss für alle Dachdecker und Dachdeckerinnen: Um sich auf den neuesten Stand zu bringen, um sich mit Kollegen auszutauschen, um Werkzeuge anzufassen und auszuprobieren. Und beim Stand des ZVDH erwarten Sie viele Fachinformationen, aber natürlich auch eine leckere Tasse Kaffee. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!"Wichtige LinksPressefotos (https://bit.ly/6-22-PM-ZVDH-Messe)Online-Tickets (https://bit.ly/Messe-Tickets)- Bitte beachten: Tickets können nur online erworben werden.Programm-Highlights (https://bit.ly/Messe-Programm)Geländeplan (https://bit.ly/Messe-Hallenplan)Ausstellerverzeichnis (https://bit.ly/Messe-Aussteller)Corona-Regelungen (https://www.dach-holz.com/besucherzentrum/faq/faq-corona/)Pressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen DachdeckerhandwerksFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-12Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de // www.dachdeckerdeinberuf.deUnser Podcast - Einfach mal reinhören:https://bit.ly/ZVDH-PodcastOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115513/5258759