Der Immobiliendienstleister Savills hat das Volumen des Marktes für Pflegeimmobilien ermittelt. Aktuell wird es auf etwa 201 Mrd. Euro geschätzt. Davon machen 64 % Pflegeheime aus und 36% Wohnanlagen des betreuten Wohnens. Das Volumen von Bestandsimmobilien beträgt circa 186 Mrd. Euro. Weitere 15 Mrd. Euro entfallen auf in Bau oder in Planung befindliche Objekte. "Pflegeimmobilien machen rund 1% des Anlageuniversums am deutschen Immobilienmarkt aus", erklärt Matti Schenk, Associate Research Germany ...

Den vollständigen Artikel lesen ...