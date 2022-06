Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck ändert den Namen des VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF (ISIN IE00BMDKNW35/ WKN A2QQ8F), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab dem 24. Juni 2022 trägt dieser den neuen Namen VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF. ...

