Unterföhring (ots) -- Ab 29. Juni auf Sky Atlantic sowie auf WOW und über Sky Q auf Abruf- Kreiert und produziert von den "The Wire"-Machern George Pelecanos und David Simon- Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Baltimore-Sun-Reporter Justin FentonDie neue Miniserie "We Own This City (https://www.sky.de/serien/we-own-this-city)" von den "The Wire"-Machern George Pelecanos und David Simon ist ab 29. Juni immer mittwochs ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf zu sehen. Immer wahlweise auf Deutsch oder im Original. Auch alle Staffeln von "The Wire" stehen auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf bereit.Über "We Own This City":Basierend auf dem Buch des Reporters der Baltimore Sun, Justin Fenton, beschreibt "We Own This City" den Aufstieg und Fall der Gun Trace Task Force des Baltimore Police Departments sowie die Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt, in der die Politik der Drogenbekämpfung und Massenverhaftungen auf Kosten der eigentlichen Polizeiarbeit durchgesetzt wurden.Jon Bernthal, bekannt für seine Rollen in "The Punisher", "The Walking Dead" und "The Wolf of Wall Street", ist in der Hauptrolle zu sehen. Er verkörpert Sgt. Wayne Jenkins, der ehemalige Anführer der Task Force. Er wurde 2017 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Bürger ausgeraubt, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt und Drogen beschlagnahmt zu haben, die er dann einem Kollegen zum Weiterverkauf übergab.Facts:Originaltitel: "We Own This City", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Creators und Showrunners: George Pelecanos, David Simon. Drehbuch: George Pelecanos, David Simon, Ed Burns, Bill Zorzi. Regie: Reinaldo Marcus Green. Executive Producers: George Pelecanos, David Simon, Reinaldo Marcus Green, Nina K. Noble, Ed Burns, Kary Antholis. Darsteller: Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Dominczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams, Lucas Van Engen. Gaststars: Treat Williams, Gabrielle Carteris, Tray Chaney, Domenick Lombardozzi, Thaddeus Street, Jermaine Crawford, Nathan E. Corbett, Chris Clanton, Anwan Glover, Bobby Brown, Michael Salconi, Susan Rome, Kim Tuvin, Maria Broom.Ausstrahlungstermine:Ab 29. Juni 2022 immer mittwochs ab 21.55 Uhr auf Sky Atlantic sowie über den Streamingdienst WOW und Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung, wahlweise auf Deutsch oder im Original. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). 