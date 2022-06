NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Prosus nach Geschäftsjahreszahlen 2021/22 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 93,10 Euro belassen. Sowohl der Prosus-Mutterkonzern Naspers als auch die Beteiligungsgesellschaft Prosus hätten im Bereich eCommerce-Umsatz besser als von ihr erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die anteiligen operativen eCommerce-Verluste (Ebitda) höher als von ihr prognostiziert ausgefallen, was sie auf eine geringere Rentabilität über alle Segmente hinweg zurückführte. Wichtiger aber sei die Ankündigung von Prosus und Naspers über ein sofortiges langfristiges und unbefristetes Aktienrückkaufprogramm./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 08:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

