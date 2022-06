Zürich (ots) -An der kürzlich im Hotel Wysses Rössli, Schwyz, abgehaltenen Generalversammlung von pr suisse, dem Schweizerischen Public Relations Verband SPRV (https://prsuisse.ch/portrait/) mit rund 1'300 PR- und Kommunikationsprofis aus sieben Regionalgesellschaften im ganzen Land, wurde Alberto Stival zum Präsidenten wiedergewählt. Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Zentralvorstands zu.2021 war als Verbandsjahr teilweise noch von Corona betroffen, nichtsdestotrotz fanden schweizweit in den sieben Regionen über 40 Veranstaltungen statt. Als wichtigste Errungenschaft auf Verbandsebene wurde hingegen anfangs Jahr in Zusammenarbeit mit der Swiss Association for Quality, das neue Personenzertifikat "Certified PR and Communication Expert SAQ (https://prsuisse.ch/personenzertifikat/)" eingeführt.Neben den ordentlichen Traktanden stand die Wiederwahl des Präsidenten an. Die Generalversammlung folgte dem Wahlvorschlag des Zentralvorstands und wählte Alberto Stival für ein weiteres Jahr zum Präsidenten von pr suisse. Als Rahmenprogramm vor der Generalversammlung hatten die Mitglieder und Gäste dieses Jahr die Gelegenheit, an einer Führung in der Messerfabrikation von Victorinox teilzunehmen.Neue Mitglieder des ZentralvorstandsNeu im Zentralvorstand (https://prsuisse.ch/portrait/zentralvorstand/) (ZV) willkommen geheissen wird Claudia Eugster (PROL). Sie gehört ex officio dem ZV an.Die folgenden Vorstandsmitglieder werden für ein weiteres Jahr ihre Regionalgesellschaft im Zentralvorstand vertreten:- Nik Eugster, Präsident BPRG - Berner PR Gesellschaft- Regula Ruetz, Präsidentin NPRG - Nordwestschweizerische PR Gesellschaft- Romain Pittet, Präsident SRRP - Société Romande de Relations Publiques- Simone Bianchi, Präsident STRP - Società Ticinese di Relazioni Pubbliche- Olivier Burger, Präsident ZSPR - Zentralschweizer Public Relations Gesellschaft- Dominik Allemann, Präsident ZPRG - Zürcher PR Gesellschaft sowie- Corinne Druey, Präsidentin der SPRV-Prüfungskommission.Der Zentralvorstand bedankt sich herzlich bei Anita Schweizer für ihr langjähriges Engagement für den Dachverband als Vertreterin der PROL._______________________________________________________________Über pr suisse - Schweizerischer Public Relations Verband SPRVpr suisse ist der Schweizer Berufsverband der PR- und Kommunikationsprofis mit rund 1'300 Mitgliedern. Er umfasst als einzige Branchenorganisation Vertreter von Agenturen, Unternehmen, Organisationen und Verwaltung und ist der repräsentative Interessenvertreter der Schweizer PR-Branche. Zu den Hauptaufgaben zählen die Förderung des Ansehens des Berufsstandes, der Akzeptanz der Public Relations, der Anerkennung der Branche in der Öffentlichkeit und einer qualitativ einwandfreien Aus- und Weiterbildung.www.prsuisse.chPressekontakt:Alberto Stival, Präsident pr suisseTel. Geschäftsstelle: +41 43 810 06 56president@prsuisse.chOriginal-Content von: pr suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017960/100891676