Die jüngste Erholung der Coinbase-Aktie erfährt am Montag einen deutlichen Dämpfer. Nach der Abstufung auf ein "Sell"-Rating durch Goldman Sachs gibt der Kurs fast zweistellig nach. Die Analysten erwarten, dass die Umsätze des Unternehmens in erheblichen Umfang einbrechen dürften. Auch ein weiterer Stellenabbau dürfte anstehen.Konkret geht das Team von Will Nance, Vice President bei Goldman Sachs, davon aus, dass Coinbase im zweiten Halbjahr 2022 rund 73 Prozent weniger umsetzen wird als im Vergleichszeitraum ...

