Der Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller BYD ist der Marktführer in China. Die Wachstumsraten überzeugen vor allem im E-Autogeschäft. Laut Angaben der China Association of Automobile Manufacturers verkaufte BYD im Mai 2022 114.943 Fahrzeuge, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Plus von 148 % entspricht. Gemessen am 5-Monatszeitraum bis Mai setzte BYD 512.363 E-Fahrzeuge ab und verzeichnete damit ein Wachstum um rd. 162 % im Jahresvergleich. Der chinesische Autosektor stand im Lockdown etwas unter Druck, erholt sich aber wieder merklich. Gemessen am Börsenwert ist BYD mittlerweile der drittgrößte Autohersteller der Welt.Man geht aber weit über das Spektrum eines klassischen Autoherstellers hinaus. BYD beliefert auch Wettbewerber mit technischen Komponenten - mit Antriebssträngen, Licht- und vor allem Batterietechnik. In letztgenanntem Bereich hat man jüngst eine Duftmarke gesetzt. Die eigene leistungsstarke, auf Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) basierende Blade-Batterie wird man an den E-Auto-Pionier Tesla liefern. Die jährliche Batterieproduktionskapazität von BYD wird bis 2023 auf 155 GWh steigen gegenüber 60 GWh im Jahr 2020. Damit würde BYD die meisten einheimischen Konkurrenten übertreffen und beim Marktanteil auf Platz 2 vorrücken.