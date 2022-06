München (ots) -- Thinkproject beruft drei neue Führungskräfte, um seine marktführende Position in Europa auszubauen.- Daniel Csillag ist der neue Chief Revenue Officer von Thinkproject.- Markus Scheuermann tritt als Chief Financial Officer die Nachfolge von Ralf Gruesshaber an, der das Unternehmen Ende Juni verlässt.- Juliska Del Degan wird nach sechs Monaten als Interimsmanagerin zum Chief Marketing Officer befördert.Thinkproject, Europas führender SaaS-Anbieter für Bau- und Ingenieursprojekte, gibt die Ernennung drei neuer Mitglieder in das Führungsteam bekannt, das nun vollständig ist. Daniel Csillag ist der neue Chief Revenue Officer (CRO). Markus Scheuermann stößt als Chief Financial Officer (CFO) zu Thinkproject. Die bisherige Interimsmanagerin Juliska Del Degan wird Chief Marketing Officer (CMO)."Bau und Infrastruktur sind die größten Wachstumstreiber für das weltweite BIP, doch der Reifegrad der Digitalisierung in diesem Sektor ist im Vergleich zu anderen Branchen mit am geringsten. Als europäischer Marktführer sehen wir es als unsere Mission an, die Digitalisierung des Bausektors zu beschleunigen, um nachhaltigere, zeitgenauere und kosteneffizientere Projekte zu liefern", sagt Patrik Heider, CEO von Thinkproject. "Um diese Vision umzusetzen, hat Thinkproject in den letzten Jahren branchenführende Unternehmen übernommen, was zu unserem rapiden Wachstum beigetragen hat. Die neuen Ernennungen vervollständigen unser Führungsteam und ermöglichen Thinkproject, den eingeschlagenen Weg noch schneller voranzugehen."Zu den neuen Teammitgliedern gehört Daniel Csillag, der die Rolle des Chief Revenue Officer (CRO) bei Thinkproject übernimmt. Daniel Csillag hat als CEO des Bausoftwareanbieters Nevaris Bausoftware (Teil der Nemetschek Gruppe) fundierte Branchenerfahrung gesammelt. Er war in weiteren Positionen als Vice President Enterprise Market DACH beim Softwareunternehmen Sage sowie als General Manager des Anbieters für Unternehmenssoftware Exact Software Deutschland tätig."Daniel kennt die Branche und bringt eine große Expertise im Bereich Customer Engagement mit. Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, da wir uns mit unserem kundenorientierten Ansatz dazu verpflichten, genau die Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden in ihrem Arbeitsalltag benötigen. In der Vergangenheit hat Daniel mehrere Unternehmen erfolgreich transformiert und deren Umsatzwachstum beschleunigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Software- und Bautechnologie ist Daniel Csillag eine hervorragende Ergänzung für unser Führungsteam", sagt Patrik Heider. "Er wird uns helfen, unsere Position als führender SaaS-Anbieter in der AECO-Branche zu stärken."Der zweite Neuzugang ist Markus Scheuermann, der die Position des Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführer übernimmt. Zuletzt war Markus Scheuermann in gleicher Funktion bei der HolidayCheck Group AG tätig, wo er den Turnaround des Unternehmens vor dem schwierigen Hintergrund der weltweiten Pandemie erfolgreich bewältigte. Davor war Markus als CFO verschiedener Tochtergesellschaften von Hubert Burda Media und als Associate Principal bei McKinsey & Company tätig.Patrik Heider kommentiert: "Mit seiner Erfahrung in der IT-Branche und mit digitalen Plattformen, die sich auf das Kundenerlebnis konzentrieren, bildet Markus das finanztechnische Rückgrat von Thinkproject und wird für Skalierbarkeit und Stabilität in unserem schnell wachsenden Unternehmen sorgen. Mit langjähriger Erfahrung als CFO mit Fokus auf Wachstum ist Markus Scheuermann eine willkommene Ergänzung, um unser Finanzteam zu leiten und unsere Position auf globaler Ebene voranzutreiben."Markus Scheuermann ersetzt Ralf Gruesshaber, der auf eigenen Wunsch Thinkproject Ende Juni verlässt. Ralf war maßgeblich am starken Wachstum in den letzten fünf Jahren beteiligt, in denen sich die Größe des Unternehmens mehr als verdreifacht hat, sowie an der Stärkung der Aktionärsbasis mit EQT als neuem Mehrheitsaktionär im Jahr 2020. Patrik Heider erklärt hierzu: "Ralf war ein sehr wertvolles Mitglied unseres Teams und wir sind dankbar für seinen langjährigen, großartigen Beitrag zu unserem Erfolg. Ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben und bin sicher, dass er auch diese hervorragend umsetzen wird."Das dritte neue Mitglied im Führungsteam und neue Chief Marketing Officer (CMO) ist Juliska Del Degan, die bereits im Januar 2022 als Interimsmanagerin bei Thinkproject angefangen hat. Bevor sie zu Thinkproject kam, sammelte sie als Chief Communication Officer (CCO) beim Finanzsoftware-Entwickler Avaloq umfassende Erfahrungen und hatte verschiedene Marketing-Positionen beim Baustoffhersteller Holcim und dem Sanitärhersteller Geberit inne."Um das Wachstum weiter voranzutreiben, ist eine erstklassige Kommunikation- und Marketing Funktion entscheidend. Juliska hat bereits in mehreren Unternehmen erfolgreich Teams in Marketing und Kommunikation aufgebaut. Außerdem bringt sie wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen an der Schnittstelle von Digitalisierung und Bauwesen mit", sagt Patrik Heider. "Mit diesen Kompetenzen wird sie die Wahrnehmung von Thinkproject als Vordenker im Bereich Construction Intelligence stärken, der die notwendigen Lösungen für die Transformation der AECO-Branche liefert."Digitalisierung von Assets während des gesamten Lebenszyklus"Mit unseren neuen Kollegen ist das Führungsteam nun vollständig. Das gemeinsame Know-how bereitet uns noch besser darauf vor, den AECO-Sektor mit innovativer Software zu digitalisieren und gleichzeitig Thinkprojects erfolgreiches Wachstum fortzuschreiben. Bau und Infrastruktur sind nach wie vor einer der größten Treiber für das weltweite BIP. Die Digitalisierung und Vereinfachung von Prozessen in diesem Bereich bietet deshalb großes Potenzial für mehr Nachhaltigkeit. Mit den Neuzugängen in unserem Team haben wir das nötige Wissen, die Erfahrung und die Kompetenz, um genau das zu erreichen", fasst Patrik Heider zusammen._____________________________________________________________________Über ThinkprojectThinkproject ist Europas führender SaaS-Anbieter für Construction Intelligence-Lösungen. Durch die Kombination von Praxiserfahrung und der intelligenten Nutzung von Daten entsteht für Kunden ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Thinkproject steht damit an der Spitze der Digitalisierung und Transformation der AECO-Branche. Mit weltweit +700 Mitarbeitern bietet Thinkproject 3.250 Kunden und mehr als 300.000 Anwendern in über 60 Ländern digitale Lösungen an, die sich über den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojekts erstrecken.Weitere Informationen unter www.thinkproject.comPressekontakt:Stefan Ehgartner / Simon LöffladHavana Orange GmbHthinkproject@havanaorange.de+49 (89) 92 131 51 - 0Original-Content von: Thinkproject, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143913/5259006