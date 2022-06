Paris (ots/PRNewswire) -Vier Monate nach der Invasion der Russischen Armee in der Ukraine beobachtet man bei Artmarket. com und Artprice, dass der weltweite Kunstmarkt sein Programm trotz des Konflikts vor den Toren Europas scheinbar unbeirrt fortsetzt. Die angesehenen Kunstmessen in Europa, Art Basel, TEFAF und Brafa fanden (oder finden statt) ebenso wie die Biennale von Venedig und die DOCUMENTA; weder das Kriegsrisiko (noch die Fortsetzung der Epidemie Covid-19 oder die Bedrohung durch eine ökologische Krise) gefährden die Durchführung dieser Veranstaltungen.Wöchentlicher Auktionsumsatz im Bereich der Bildenden Künste (2021 im Vergleich zu Anfang 2022) ©artprice.comEin Tweet von Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premier Minister der Ukraine und Minister für digitale Transformation, ruft zu Spenden via NFT auf."Angesichts eines Auktionsumsatzes von 6,1 Milliarden Dollar in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 5,4 Milliarden Dollar im selben Zeitraum des Vorjahres, hat sich die Situation 2022 bereits stark verbessert. Das entspricht einem Zuwachs von 12%!", meint Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice.Dazu kommen +50% Umsatz in den USADie von Artprice durchgeführten Analysen zeigen einen äußerst aktiven Start in das Jahr 2022, selbst wenn die Organisation von Auktionen in mehreren Teilen der Welt immer noch beeinträchtigt ist (insbesondere in Asien) wegen der Covid-19 Pandemie.Mit einem Umsatzanstieg von mehr als 50 % im Bereich der Bildenden Künste gehen die Vereinigten Staaten als klarer Gewinner dieses Jahres hervor. Die letzten Prestige-Versteigerungen waren geprägt durch den spektakulären Preis von fast 200 Millionen Dollar für Shot Sage Blue Marilyn(1964) von Andy Warhol bei Christie's. Der neue Besitzer des Werks ist kein anderer als der Gallerienbesitzer Larry Gagosian, dessen Geschäft wegen der internationalen Sanktionen gegen die russischen Oligarchen, die sich unter seinen Kunden befinden, Einbußen erleiden könnte.Die Frühjahrsauktionen von New York zogen durch die Versteigerung des Werkes Untitled (1982) von Jean-Michel Basquiat auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Japanische Milliardär Yusaku Maezawa, der es 2016 um 57,3 Millionen ersteigert hatte, verkaufte es dieses Jahr um 85 Millionen, was einen zusätzlichen Zuwachs von 48% in nur sechs Jahren bedeutet.Das Werk Untitled (1982) von Jean-Michel Basquiat erzielte also in den sechs Jahren, in denen es sich in der Sammlung von Maezawa befand, einen durchschnittlichen Jahresgewinn von +6.8%. Dieser Kapitalzuwachs dient teilweise der Begleichung der Käuferentgelte bei Christie's (mehr als 11 Millionen Dollar für dieses Los) sowie der Beruhigung des Markts, der wegen der Kunstkäufe von Yusaku Maezawa bei den Werken von Basquiat einen sehr raschen Preisanstieg festgestellt hatte. 2017 erwarb der Kunstsammler aus Japan ein Werk desselben Künstlers und desselben Jahres für eine Rekordsumme von 110 Millionen Dollar.Europa drängt sich an die Spitze, Asien ist in Wartestellung und das Metaverse nimmt Form an.Das Vereinigte Königreich startete 2022 im Bereich der Bildenden Künste mit einem Umsatzanstieg von 35% (i. Vgl. zum Vorjahr) und Frankreich verzeichnete einen Zuwachs von 25%. Es scheint also, dass sich Europa vollständig von der Gesundheitskrise erholt hat. In Asien ist die Situation anders, denn dort wurden aufgrund einer neuen Covid-19 Welle zahlreiche Versteigerungen verschoben. Gegenwärtig verzeichnet Hong Kong im Bereich der Bildenden Künste dieses Jahr nur einen Umsatz von 146 Millionen Dollar gegenüber einer halben Milliarde Dollar im Vorjahr.Mittlerweile unterstützen die weltweiten Krypotwährungen und das Web3 die Ukraine großzügig. Kyiv nimmt seit April 2022 Spenden in Form von NFTs entgegen. Mehrere Künstler nahmen auch an NFT-Wohltätigkeitsversteigerungen teil, z. B. Mittlerweile unterstützen die weltweiten Krypotwährungen und das Web3 die Ukraine großzügig. Kyiv nimmt seit April 2022 Spenden in Form von NFTs entgegen. Mehrere Künstler nahmen auch an NFT-Wohltätigkeitsversteigerungen teil, z. B. JR in Zusammenarbeit mit DAO und Pussy Riot aus der Ukraine, die eine digitale Version der ukrainischen Flagge für 6,7 Millionen Dollar verkauften. 