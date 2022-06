KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten' zu Mercedes-Benz und der A- und B-Klasse:

"Der radikale Strategieschwenk von Mercedes-Benz-Boss Ola Källenius ist falsch. Der Schwede will die A-Klasse und B-Klasse nach einem undementierten "Handelsblatt"-Bericht in drei bis vier Jahren einstellen - das wäre ein Schlag ins Gesicht der Benzler im Werk Rastatt. Källenius' Zeitenwende ist mittel- bis langfristig schlecht für den Konzern: Image und Wirtschaftlichkeit heißen hier die Stichworte. (...) Von einer (gebrauchten) A-Klasse konnte bislang ein junger Mensch realistisch träumen, auch ohne je Großverdiener zu sein. Die A-Klasse dient also als Einstieg in die Mercedes-Welt - und wenn es im Job gut läuft, reicht es später vielleicht für ein teureres Modell mit dem Stern. Dieser Effekt wäre in absehbarer Zeit weg."/kkü/DP/men