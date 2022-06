Halle/MZ (ots) -



So unbarmherzig das klingt: Wenn die Ukraine als Kornkammer für die Welt ausfällt, erschüttert das den Senegal mehr als die Bomben auf Kiew. Auch wenn es in Elmau noch nicht zur großen Verbrüderung kommt - Scholz geht mit seiner Idee von einer neuen Weltordnung voran: Er will Demokratien zusammentrommeln - gegen Russland und China.Der nächste Test ist im November der G20-Gipfel. Gastgeber Indonesien hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin eingeladen. Putin wird kein Freund des Friedens werden. Aber der Westen auch kein Freund mehr von Putin. Das haben die G7 mit verschärften Sanktionen klargestellt. Das braucht Selenskyj ebenso wie Waffen. Mag der Gipfel auch teuer sein - eine Laberrunde ist er nicht.



