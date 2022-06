Ein in Brand geratenes Elektroauto hat in Hessen ein Wohnhaus zerstört. Weil eine Photovoltaikanlage auf dem Dach die Löscharbeiten erschwerte, machte das Feuer das Haus unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Obwohl das Risiko eines Brands bei Elektroautos nicht größer ist als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, sind Löscharbeiten bei den Stromern wegen der Akkus für die Feuerwehr deutlich problematischer. Das Löschen und Kühlen der Fahrzeuge macht Tausende Liter Wasser notwendig. Am Wochenende hat ein in Brand geratenes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...