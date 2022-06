DAX mit robustem Wochenstart aber Entfernung von den Tageshochs. So lässt sich der erste Handelstag diese Woche zusammenfassen. Schwungvoller Tag am Aktienmarkt Zum Wochenstart gab es erst einmal Aufschläge, die den Index direkt in der Eröffnung über die 13.200 Punkte brachten und damit den Schwung vom Freitag fortsetzten. Innerhalb der ...

