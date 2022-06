Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Als Vorreiter in der Wärmepumpenbranche haben alle Modelle der PHNIX-R290-Wärmepumpe - GreenTherm-Reihe die KeyMark-Zertifizierung erhalten. PHNIX ist das erste chinesische Unternehmen, das die KeyMark-Zertifizierung für R290-Wärmepumpen erhalten hat.Die KEYMARK ist ein freiwilliges europäisches Gütesiegel für Produkte und Dienstleistungen, das die Übereinstimmung mit europäischen Normen nachweist. Außerdem ergänzt sie die CE-Kennzeichnung, so dass der Erhalt dieser Zertifizierung das Vertrauen der Verbraucher in die PHNIX R290-Wärmepumpen der GreenTherm-Reihe in ganz Europa stärken und den Kooperationspartnern von PHNIX zu mehr Marktanteilen verhelfen kann.Vorteile der R290 Green Therm-Serie:- Hoher Wirkungsgrad mit Energieniveau A+++Die GreenTherm-Wärmepumpe wurde speziell mit modernster Wärmepumpentechnologie und modernem Design entwickelt, um die strengen Anforderungen an Effizienz, Stabilität und Geräuscharmut zu erfüllen. Mit der höchsten Energieklasse A+++ ist das Gerät energieeffizient und kann die Energiekosten der Benutzer erheblich reduzieren.- R290-KältemittelMit niedrigen CO2-Emissionen und niedrigem GWP-Wert gilt R290 als das potenziell wirksamste Kältemittel der Branche und seine Anwendung trägt dazu bei, das Ziel der globalen Kohlenstoffneutralität zu erreichen.- Vollständige DC-InvertertechnologieDie Wärmepumpe der GreenTherm-Reihe nutzt drehzahlvariable Kompressoren, die es ermöglichen, die erforderliche Leistung automatisch bei niedrigstem Stromverbrauch einzustellen und bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten. Generell kann die GreenTherm-Reihe mit der Vollfrequenz-Umrichtertechnologie eine hohe Energieeffizienz erreichen.- Stabiler BetriebDank der einzigartigen Inverter-EVI-Technologie kann die GreenTherm-Reihe auch bei -25°C effizient arbeiten und sowohl einen hohen COP-Wert als auch Stabilität beibehalten."PHNIX ist der erste Hersteller in China, der die KeyMark-Zertifizierung für R290-Wärmepumpen erhalten hat, was die hohe Energieeffizienz, die hohe Qualität und die Stabilität seiner Wärmepumpen belegt. Diese Errungenschaft bestätigt die führende Position und die Forschungs- und Entwicklungsstärke der PHNIX-Wärmepumpe", so Jab Fan, Verkaufsleiter der PHNIX-Abteilung für Hausheizung/-kühlung und Warmwasserwärmepumpen.Informationen zu PHNIXAls führender Wärmepumpenhersteller in China ist PHNIX ein internationales Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Nahezu 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und auf andere Märkte in Übersee exportiert. Um mehr über PHNIX und seine Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847040/Top_Story__PHNIX_Full_Model_Range_R290_Heat_Pump_For.jpgPressekontakt:Janete Chen,janete_chen@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120722/5259139