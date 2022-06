Die Rewe-Zentralfinanz eG (RZF), Kopfgesellschaft der REWE Group, hat am Montag, 27. Juni 2022, in ihrer ordentlichen Generalversammlung in Kitzbühel ihr Aufsichtsratsgremium für die kommenden vier Jahre besetzt. Der Aufsichtsrat hat zudem Erich Stockhausen als Vorsitzenden wiedergewählt. Foto © REWE Group Neue Mitglieder im Aufsichtsrat - Fritz Aupperle verabschiedet...

Den vollständigen Artikel lesen ...