Letztes Wochenende traf sich die Bio-Obstbranche in Holland um die Ernteprognose bei Bioäpfeln zu besprechen. Die AMI hat die Daten der Schätzung in den einzelnen Regionen wiederum perfekt auf bereitet. Im Gegensatz zur stagnierenden Marktentwicklung bei konventionellen Äpfeln gibt es bei Bioäpfeln einen zu erwartenden Mengenzuwachs bei der Ernte und am Markt von knapp 10%....

