Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Helvetia erhöht Beteiligung an Caser



28.06.2022 / 07:01





Medienmitteilung

St.Gallen, 28. Juni 2022

Die Helvetia Gruppe übernimmt weitere 10 Prozent des Aktienkapitals von Caser und besitzt neu 80 Prozent am spanischen Versicherer. Zudem veräussert Caser ihren Anteil an der Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida an die Caixabank. Mit diesen beiden Transaktionen stärkt Helvetia die Position in Spanien sowie das Nicht-Lebengeschäft innerhalb der ganzen Gruppe.

Die Helvetia Gruppe erhöht die Beteiligung am spanischen Versicherer Caser um etwa 10 Prozent und besitzt neu 80 Prozent des spanischen Versicherers. Verkäufer ist die spanische Bank Unicaja, die nach dem Zusammenschluss mit Liberbank ihren Anteil von um die 20 Prozent auf rund 10 Prozent reduziert. Zirka 10 Prozent des Aktienkapitals sind im Besitz von Ibercaja. Caser arbeitet weiterhin sowohl mit Unicaja als auch mit Ibercaja im Rahmen der langjährigen Bancassurance-Kooperationen zusammen, die von diesen Transaktionen nicht betroffen sind und unverändert fortgeführt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Caser verkauft Anteil an Sa Nostra Vida

Zudem übernimmt die Caixabank den Anteil der Helvetia Gruppe an der Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida (Sa Nostra Compañía De Seguros De Vida, S.A.), den Helvetia bisher über Caser gehalten hat. Die Transaktion sollte im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Caser erzielt durch den Verkauf einen Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe. Sa Nostra Vida leistete 2021 einen Beitrag von CHF 7.7 Mio. an das Jahresergebnis der Gruppe und erwirtschaftete Bruttoprämien im Umfang von CHF 41.1 Mio. Durch die Transaktion sinkt das Gewicht des Lebengeschäfts am Geschäftsvolumen der gesamten Helvetia Gruppe und die bereits jetzt sehr robuste Solvenz wird weiter gestärkt.

Caser-Übernahme ist eine Erfolgsgeschichte

Mit den beiden Transaktionen stärkt Helvetia die Bedeutung des attraktiven Nicht-Lebengeschäfts weiter. «Die Übernahme von Caser ist eine Erfolgsgeschichte: Caser lieferte letztes Jahr einen Gewinnbeitrag von CHF 72 Mio. an das Gesamtergebnis der Gruppe. Dank dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft von Caser diversifizieren wir erfolgreich in Einklang mit unserer Strategie unseren Geschäftsmix. Mit der Erhöhung des Anteils an Caser steigt auch die Bedeutung dieses Geschäfts für Helvetia weiter», erklärt Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia.



Analysten Philipp Schüpbach

Leiter Investor Relations Telefon: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus

Leiter Media Relations Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr als 7 Millionen Kundin-nen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen - Helvetia ist für sie da, wenn es da-rauf ankommt. Helvetia ist als beste Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungs-bedürfnisse entstehen, mit Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken vorausschauend und verantwor-tungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer Partner, der Gesellschaft und Umwelt. In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung. Im Seg-ment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für überdurchschnittliches Wachs-tum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweite massgeschneiderte Spe-zial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2021 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

Ende der Medienmitteilungen