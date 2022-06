In der Welt der Luxusgüter führt kein Weg am französischen Marktführer LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton vorbei. Der vom Milliardär Bernard Arnault geschmiedete Konzern ist eine echte Wachstumsmaschine, die sich auf die reibungslose Integration von Luxusmarken spezialisiert hat. Der letzte große Coup war die Übernahme des US-Juweliers Tiffany. Obwohl Luxus-Aktien allgemein als krisenfestes Investment gelten, hat die LVMH-Aktie seit ihrem Anfang Januar erreichten Allzeithoch bei 758 € rund 24 % verloren. Für Anleger, die bei LVMH noch nicht investiert sind, eröffnet sich damit grundsätzlich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Wer sich hier positionieren will, sollte aber vorerst abwarten, ob die mehrfach bestätigte Unterstützung im Bereich zwischen 542 und 535 € wirklich hält, wenn sich die Krise am Gesamtmarkt in den kommenden Wochen weiter zuspitzt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





LVMH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de