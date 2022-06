DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen ohne klare Richtung - Rezessionsängste zurück

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien präsentieren sich am Dienstag ohne klare Tendenz. Die Vortagesaufschläge werden vielerorts zu Gewinnmitnahmen genutzt. Positive Konjunkturdaten aus den USA haben die Zinsängste dort erneut angefacht, nachdem zum Ende der Vorwoche noch Spekulationen für eine Rally gesorgt hatten, dass die Zinserhöhungen möglicherweise weniger rigoros ausfallen könnten.

Händler sprechen von einer verfahrenen Situation, denn positive Wirtschaftsdaten heizten Inflation und Gegenmaßnahmen der Zentralbanken an und erhöhten so das Risiko einer Rezession. Als Belastungsfaktor wird auch der mehrtägige Anstieg der Ölpreise gesehen. Die Verknappung des Angebots durch den Bann russischen Erdöls durch die G7, aber auch die Förderausfälle in Ecuador und Libyen trieben die Preise, heißt es. Aktuell steigen sie um gut 1 Prozent.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent auf 26.926 Punkte, gestützt von Automobil- und Energiewerten. Shimamura ziehen um 8,2 Prozent an, nachdem der Einzelhändler im ersten Quartal einen Ergebnissprung von 15 Prozent auf Jahressicht verbucht hat.

An den chinesischen Börsen geht es abwärts - vor allem in Hongkong (-0,9%), wo die Aufschläge an den Vortagen aber auch besonders üppig ausgefallen waren. Bei den am Vortag gut gelaufenen Automobiltiteln würden Gewinne eingestrichen, heißt es. Weil wegen des heißen Wetters die Kohleverstromung steigen könnte, sind Aktien aus dem Kohlesektor gesucht. China Shenhua steigen um 1,9 und Yankuang Energy um 3 Prozent. In Hongkong sind es vor allem die jüngst extrem gestiegenen Technologietitel, die die Liste der Verlierer anführen.

In Seoul (+0,3%) stützen steigende Kurse in den Sektoren Automobilbau, Energie und Biotechnologie. Hanmi Semiconductor ziehen um 1,5 Prozent an. Das Unternehmen hat mitgeteilt, Halbleiterausrüstung an eine Infineon-Tochter zu liefern.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.747,00 +0,6% -9,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.926,23 +0,2% -8,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.409,99 +0,3% -19,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.377,08 -0,1% -7,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.039,11 -0,9% -7,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.128,62 -0,3% -0,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.435,60 -0,2% -8,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:01h % YTD EUR/USD 1,0579 -0,1% 1,0585 1,0568 -7,0% EUR/JPY 143,16 -0,2% 143,38 142,75 +9,4% EUR/GBP 0,8620 -0,1% 0,8628 0,8595 +2,6% GBP/USD 1,2272 +0,0% 1,2268 1,2298 -9,3% USD/JPY 135,31 -0,1% 135,46 135,11 +17,6% USD/KRW 1.285,29 -0,1% 1.286,04 1.284,51 +8,1% USD/CNY 6,6972 +0,1% 6,6918 6,6853 +5,4% USD/CNH 6,6956 +0,1% 6,6902 6,6810 +5,4% USD/HKD 7,8471 -0,0% 7,8472 7,8476 +0,7% AUD/USD 0,6930 +0,1% 0,6925 0,6934 -4,6% NZD/USD 0,6295 -0,1% 0,6303 0,6311 -7,8% Bitcoin BTC/USD 20.736,75 -0,2% 20.784,07 21.267,55 -55,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,90 109,57 +1,2% 1,33 +53,7% Brent/ICE 116,67 115,09 +1,4% 1,58 +54,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,39 1.822,60 +0,2% +3,79 -0,2% Silber (Spot) 21,20 21,17 +0,1% +0,03 -9,1% Platin (Spot) 910,42 911,55 -0,1% -1,13 -6,2% Kupfer-Future 3,76 3,76 -0,1% -0,00 -15,4% ===

