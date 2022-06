FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag zum Handelsauftakt etwas nachgeben. Die Wall Street war nach ihrer jüngsten Erholungsrally ohne frischen Schwung in die Woche gestartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 162 Punkte. Am Montag war er zunächst bis auf 13 378 Punkte gestiegen. Damit hatte er sich seit dem Vorwochentief seit März bei 12 904 Punkten in kurzer Zeit um fast vier Prozent erholt, bevor ihm die Luft ausging. Das Umfeld bleibt schwierig, angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einer starken Vorwoche ist am Montag an der Wall Street wieder Tristesse eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss nach einem lethargischen, an Impulsen armen Handel mit 0,20 Prozent im Minus bei 31 438,26 Punkten. Robuste Daten aus der US-Industrie stützen Ökonomen zufolge die Erwartung rasch und kräftig steigender Zinsen in den USA. Am Anleihemarkt stiegen denn auch die Renditen wieder, das hielt die Aktienkurse zurück.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,4 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen im späten Handel 0,9 Prozent ein und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands trat auf der Stelle. Inflations- und Zinssorgen bleiben auch in Asien das bestimmende Thema.



DAX 13186,07 0,52

XDAX 13161,68 -0,57

EuroSTOXX 50 3538,88 0,16

Stoxx50 3498,26 0,29



DJIA 31438,26 -0,20

S&P 500 3900,11 -0,30

NASDAQ 100 12008,24 -0,81°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 146,51 0,08%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0575 -0,08

USD/Yen 135,3375 -0,10

Euro/Yen 143,1175 -0,17°



ROHÖL:





Brent 116,66 1,57 USD WTI 110,88 1,31 USD°

