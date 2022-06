Die Erholung im Dax hat zum Wochenstart etwas an Schwung verloren. Nachdem der deutsche Leitindex zunächst dynamisch in den Handel gestartet war, bröckelten im Verlauf des Tages die Gewinne zunehmend ab. Von seinem Tageshoch bei 13.378 Punkten fiel der Dax schließlich auf 13.186 Punkte zurück, womit ein moderates Plus von 67 Punkten (0,52%) zu Buche ...

