Der US-Sportartikelhersteller Nike hat in seinem vierten Geschäftsquartal nur stagnierende Umsätze verzeichnet. Die Lagerbestände stiegen jedoch an, weil der Konzern immer noch versucht, die Nachfrage der Verbraucher mit den Engpässen in der Lieferkette in Einklang zu bringen. Die Führungskräfte zeigten sich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres optimistisch, da die Produktion das Niveau von vor der Pandemie übertroffen habe. Sie prognostizierten ein stärkeres Umsatzwachstum für das am 1. Juni begonnene Jahr, warnten aber, dass die kurzfristigen Gewinne durch erhöhte Versandkosten beeinträchtigt werden würden. In dem am 31. Mai beendeten Quartal sank der Gesamtumsatz des Unternehmens um 1 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn fiel um 5 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar oder 90 Cents pro Aktie. Die Ergebnisse für das vierte Quartal fielen besser aus als von Wall Street-Analysten erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 100,0 zuvor: 106,4 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.905,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.050,25 +0,1% Nikkei-225 26.963,05 +0,3% Hang-Seng-Index 22.136,46 -0,4% Kospi 2.408,90 +0,3% Schanghai-Composite 3.390,05 +0,3% S&P/ASX 200 6.745,90 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Vortagesaufschläge werden vielerorts zu Gewinnmitnahmen genutzt. Positive Konjunkturdaten aus den USA haben die Zinsängste dort erneut angefacht, nachdem zum Ende der Vorwoche noch Spekulationen für eine Rally gesorgt hatten, dass die Zinserhöhungen möglicherweise weniger rigoros ausfallen könnten. Als Belastungsfaktor wird auch der mehrtägige Anstieg der Ölpreise gesehen. Die Verknappung des Angebots durch den Bann russischen Erdöls durch die G7, aber auch die Förderausfälle in Ecuador und Libyen trieben die Preise, heißt es. In Tokio wird der Nikkei von Automobil- und Energiewerten gestützt. Shimamura ziehen um 8,2 Prozent an, nachdem der Einzelhändler einen Ergebnissprung von 15 Prozent verbucht hat. An den chinesischen Börsen geht es abwärts - vor allem in Hongkong, wo die Aufschläge an den Vortagen besonders üppig ausgefallen waren. Bei den am Vortag gut gelaufenen Automobiltiteln würden Gewinne eingestrichen, heißt es. Weil wegen des heißen Wetters die Kohleverstromung steigen könnte, sind Aktien aus dem Kohlesektor gesucht. In Hongkong sind es vor allem die jüngst extrem gestiegenen Technologietitel, die die Liste der Verlierer anführen. In Seoul stützen steigende Kurse in den Sektoren Automobilbau, Energie und Biotechnologie. Hanmi ziehen um 1,5 Prozent an. Das Unternehmen liefert Halbleiterausrüstung an eine Infineon-Tochter.

US-NACHBÖRSE

Nike hat die Erwartungen trotz eines Rückgangs des Gewinns übertroffen. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 18 Milliarden US-Dollar an und lieferte einen optimistischen Ausblick. Doch überzeugte Anleger dies nicht, der Kurs ermäßigte sich an der Nasdaq um 2,7 Prozent. Im Handel verwies man auf gestiegene Lagerbestände und Engpässe in der Lieferkette. Einen Sprung nach oben von 3,4 Prozent machten Morgan Stanley. Die Bank hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Milliarden Dollar genehmigt. Morgan Stanley kündigte außerdem an, die vierteljährliche Dividende zu erhöhen. Wells Fargo verteuerten sich um 0,6 Prozent. Die US-Bank will ihre Dividende ebenfalls erhöhen. JPM will ihre Dividende unangetastet lassen. Die Titel wurden 0,3 Prozent fester gehandelt, denn überraschend kam die Ankündigung nicht. Nachdem Robinhood Markets vor der Schlussglocke um 14 Prozent gestiegen waren, büßten sie anschließend 5 Prozent wieder ein. Laut einem Bericht prüft die Kryptobörse FTX eine Übernahme. Spirit Airlines zogen um 5,1 Prozent an. JetBlue Airways hatte ihr Übernahmegebot erhöht. JetBlue verloren 0,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.438,26 -0,2% -62,42 -13,5% S&P-500 3.900,11 -0,3% -11,63 -18,2% Nasdaq-Comp. 11.520,60 -0,7% -87,02 -26,4% Nasdaq-100 12.003,74 -0,8% -102,11 -26,5% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,98 Mrd 3,19 Mrd Gewinner 1.785 2.668 Verlierer 1.496 563 Unverändert 122 123

Etwas leichter - Nach der Kursrally vom Freitag kam es Gewinnmitnahmen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten hatten da Spekulationen geschürt, die US-Notenbank könne bei den anstehenden Zinserhöhungen weniger harsch vorgehen bzw diese rasch abschließen. Diese wurden am Montag durch besser als erwartete Auftragseingänge für Mai teilweise wieder enttäuscht. Kurzfristig könnten Aktien jedoch von sogenanntem Window Dressing Unterstützung erhalten, weenn professionelle Portfolios zum Ende des Quartals und Halbjahres neu ausgerichtet werden, so ein Teilnehmer. Epiyzyme haussierten um 55,1 Prozent, nachdem das französische Biopharma-Unternehmen Ipsen eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen hat. Biontech (+9,8%) profitierten von einem positiven Zwischenbericht zu seinem Corona-Impfstoff, der gute Ergebnisse gegen die neuen Varianten des Coronavirus zeigte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,12 +4,7 3,07 238,9 5 Jahre 3,25 +7,1 3,18 199,5 7 Jahre 3,28 +7,8 3,20 184,0 10 Jahre 3,21 +7,2 3,13 169,6 30 Jahre 3,32 +6,1 3,26 142,2

US-Anleihen wurden verkauft. Die Zehnjahresrendite legte damit weiter zu und stieg um 7,2 Basispunkte auf 3,21 Prozent. Marktteilnehmer begründeten die Verkäufe mit den in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten, die weitere Rückschlüsse auf das Vorgehen der US-Notenbank zulassen könnten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:01h % YTD EUR/USD 1,0577 -0,1% 1,0585 1,0568 -7,0% EUR/JPY 143,20 -0,1% 143,38 142,75 +9,4% EUR/GBP 0,8620 -0,1% 0,8628 0,8595 +2,6% GBP/USD 1,2271 +0,0% 1,2268 1,2298 -9,3% USD/JPY 135,39 -0,0% 135,46 135,11 +17,6% USD/KRW 1.286,33 +0,0% 1.286,04 1.284,51 +8,2% USD/CNY 6,6979 +0,1% 6,6918 6,6853 +5,4% USD/CNH 6,6968 +0,1% 6,6902 6,6810 +5,4% USD/HKD 7,8471 -0,0% 7,8472 7,8476 +0,7% AUD/USD 0,6928 +0,1% 0,6925 0,6934 -4,6% NZD/USD 0,6291 -0,2% 0,6303 0,6311 -7,8% Bitcoin BTC/USD 20.745,99 -0,2% 20.784,07 21.267,55 -55,1%

Der Dollar baute seine Abgaben vom Freitag weiter aus. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Tendenziell dürfte der Greenback aber weiter von der Aussicht auf steigende Zinsen profitieren, so die Bank of America. "Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Marktsituation insofern einzigartig, als der US-Dollar der einzige Gewinner des Zinserhöhungszyklus ist, selbst wenn andere Zentralbanken einen aggressiveren Ansatz verfolgen", so die Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,61 109,57 +0,9% 1,04 +53,3% Brent/ICE 116,36 115,09 +1,1% 1,27 +54,2%

Die Ölpreise legten den zweiten Tag in Folge zu, um bis zu 2 Prozent. Die Zuwächse seien auf die Erwartung einer starken Nachfrage nach Kraftstoffen am Feiertagswochenende zum 4. Juli zurückzuführen gewesen und darauf, dass die G7-Staaten versuchten, eine Preisdeckelung für Öl aus Russland festzulegen, hieß es. Phil Flynn von Price Futures hält eine Preisobergrenze zwar nicht für gut, fügte aber hinzu: "Jede Maßnahme der G7 zur weiteren Einschränkung der Öl- und Gasförderung wird sich positiv auf die Öl- und Gaspreise auswirken."

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,45 1.822,60 +0,2% +2,85 -0,2% Silber (Spot) 21,18 21,17 +0,0% +0,01 -9,2% Platin (Spot) 909,00 911,55 -0,3% -2,55 -6,3% Kupfer-Future 3,76 3,76 -0,1% -0,00 -15,4%

Für den Goldpreis ging es leicht nach unten. Hier standen vor allem die Beratungen der G7 über die Einführung eines Importverbots gegen russisches Gold im Fokus. Aber "die westlichen Länder haben ihre Transaktionen mit Russland bereits eingeschränkt, so dass dieses Verbot lediglich bestätigen würde, was die meisten bereits getan haben", so Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - IRAN

Der Iran und die USA wollen im Verlauf dieser Woche indirekte bilaterale Verhandlungen zum internationalen Atomabkommen führen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, sagte, die Gespräche sollten "in den kommenden Tagen" stattfinden. In Washington bestätigte das Außenamt, dass ein entsprechendes Treffen in Doha geplant sei. Bei indirekten Verhandlungen sitzen die Delegationen nicht miteinander am Tisch, sondern tauschen ihre Positionen über eine dritte Seite aus. Die von Teheran angekündigten Verhandlungen sind nicht mit den Gesprächen in Wien über das iranische Atomprogramm identisch, an denen die USA ebenfalls nur indirekt beteiligt sind.

JP MORGAN

will ihre Dividende für das dritte Quartal bei 1 US-Dollar pro Aktie belassen, da die Bank mehr Kapital für den Abschluss des jährlichen Stresstests der Federal Reserve für 2022 bereitstellen muss.

MORGAN STANLEY

hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses soll im dritten Quartal beginnen und weist kein Verfallsdatum auf.

WELLS FARGO

Die US-Bank Wells ihre Dividende für das dritte Quartal auf 30 Cent je Aktie erhöhen von 25 US-Cent je Aktie.

THAI LIFE

will durch einen Börsengang in Thailand mehr als 1 Milliarde US-Dollar einnehmen, die bisher größte Kapitalbeschaffung des Landes in diesem Jahr. Der nach Prämieneinnahmen größte thailändische Versicherer plant den Verkauf von 2,16 Milliarden Aktien zu je 16 Baht (0,45 Dollar).

