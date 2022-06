Prosus trennt sich von Tencent Beteiligung - Aktie springt um knapp 20 Prozent

Werbung

Der Konzern Prosus möchte sich an seinen Anteilen von Tencent trennen. Weitere Abspaltungen im Prosus Portfolio sollen folgen. Außerdem: Kommenden Mittwoch im Webinar erklärt Ihnen Derivate-Experte Julius Weiß, wie Sie mithilfe von Derivaten an den Kursbewegungen eines Basiswertes partizipieren.



Die in den Niederlanden ansässige Beteiligungsgesellschaft Prosus trennt sich an den Anteilen von dem chinesischen Technologieunternehmen Tencent. Mit dem Vorhaben will der Konzern einen strategisch wertvollen Aktienrückkauf starten. Die 29 Prozent Beteiligung soll einem Gegenwert von 100 Millionen USD entsprechen. Durch den Rückkauf will Prosus den Bewertungsabschlag mindern. Zudem steht neben dem Verkauf von Tencent auch das Unternehmen JD.com im Fokus einer Abspaltung. Im Zuge der am Montag verkündeten Nachricht sprang der Kurs von Prosus um 20 Prozent. Bislang der größte Kurssprung der letzten dreieinhalb Monate. Hingegen fuhr der Titel von Tencent einen Kursrückgang von 1,6 Prozent ein.





Sie möchten mit einem geringeren Kapitaleinsatz 1:1 an den Kursbewegungen eines Basiswertes partizipieren? Eine Möglichkeit bieten Ihnen Hebelprodukte, besser gesagt Turbos, welche Sie beispielsweise auf einen Index oder eine Aktie erwerben können. In unserem Webinar kommenden Mittwoch wird Ihnen unser Referent Julius Weiß Einblicke in die Welt der Turbo-Optionsscheine geben und Ihnen aufzeigen, wie Sie mit einem geringeren Kapitaleinsatz überproportional am Aktienmarkt partizipieren können

