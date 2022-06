Die Anerkennung für Denodo betrifft dessen starke Fähigkeiten, jegliche Installationen von Data Fabric (auf Einheitlichkeit abzielende Datenarchitektur) zu unterstützen

Denodo, ein Marktführer im Bereich Datenmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass Forrester Research, Inc., ein führendes unabhängiges Technologie- und Marktforschungsunternehmen, Denodo in der "Forrester Wave: Enterprise Data Fabric" für das 2. Quartal 2022 als "Leader" eingestuft hat. Gemäß dem Bericht "eignet sich Denodo am besten für Kunden, die sich um eine unternehmensweite Strategie für Data Fabric bemühen, welche BI (Geschäftsanalytik) unterstützt, Kooperation hinsichtlich der Daten, CI (Kundenanalytik), Daten-Engineering, Datenwissenschaft, IoT-Analysen, betriebliche Erkenntnisse sowie Anwendungsfälle für prädiktive Analytik".

Der vollständige Bericht, der am 23. Juni veröffentlicht wurde, ist hier kostenlos verfügbar.

Die "Wave" zeigte auf, dass Organisationen einheitliche, vernetzte und verlässliche Echtzeitdaten wollen, die ihre zentralen geschäftlichen Tätigkeiten und Erkenntnisse unterstützen. Doch können neue Datenquellen, langsame Bewegung der Daten zwischen einzelnen Plattformen, rigide Arbeitsabläufe und Kontrollregeln zur Datentransformation, die Ausweitung des Datenvolumens sowie die Verteilung der Daten über Clouds und unternehmensinterne IT-Ressourcen dazu führen, dass Organisationen versagen, wenn sie ihre Datenstrategie ausführen wollen.

Noel Yuhanna, Vorstand und Principal Analyst bei Forrester sowie Verfasser des Berichts, schrieb: "Denodo Technologies ist seit Langem im Bereich Datenvirtualisierung tätig und unterstützt nun das Konzept des Data Fabric mit erweitertem Potenzial für Integration, Verwaltung und Verwirklichung, um BI, fortschrittliche Analytik und Dienstleistungen für Unternehmensdaten in Selbstbedienung zu unterstützen."

Im Zusammenhang mit einigen der jüngsten und besten Innovationen des Bereichs bietet die Denodo-Platform Folgendes:

Einen erweiterten Datenkatalog zur Vereinfachung der Erkundung und Entdeckung von Daten wie auch zwecks verbesserter Zusammenarbeit und Datenkontrolle.

Auf aktive Metadaten der Vergangenheit gründende Analysen, die als Grundlage für KI-Verfahren dienen.

Einen semantischen Layer mit erweiterten Metadaten zur Anreicherung traditioneller technischer Informationen mit Geschäftsterminologie, Tags, Status oder Dokumentation zwecks Förderung von Verbesserungen in den Bereichen Selbstbedienung, Sicherheit und Kontrolle über alle Datenbestände hinweg.

Auf KI fußende Empfehlungen, wie man im Rahmen der Nutzung lernen und den gesamten Lebenszyklus der Datenmanagementpraxis vereinfachen kann, einschließlich der Entwicklung, des Betriebs, der Leistungsoptimierung usw.

DataOps und Bedienung mehrerer Clouds, um die Kosten für die Verwaltung und den Betrieb zu senken und das System dazu zu befähigen, unabhängig von spezifischen Cloud-Anbietern zu sein.

"Wir freuen uns sehr, uns in der ‚Forrester Wave' für ‚Enterprise Data Fabric' in führender Position wiederzufinden", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Die meisten unserer Kunden, einschließlich vieler aus der Gruppe der Fortune 500, benutzen unsere Plattform dazu, um Enterprise Data Fabric für solche Anwendungsfälle wie IoT-Analysen, Kundenanalytik, Erkennung von Betrugsversuchen, Echtzeitanalysen, betriebliche Einblicke und vieles mehr zu erstellen alles Bereiche, in denen Denodo die bestmögliche Bewertung erzielte. Wir freuen uns darauf, weiterhin den Organisationen in aller Welt dabei zu helfen, ihr Potenzial an datengestützter Entscheidungsfindung voll auszuschöpfen, das ein logisches Data Fabric auf Unternehmensebene schafft."

