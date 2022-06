DJ EUREX/DAX-Future legt im Verlauf etwas zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zieht am Dienstag im frühen Verlauf etwas an. Das Volumen ist allerdings erneut dünn, so dass die Aufwärtsbewegung auf wackeligen Beinen steht, zumal das Umfeld für Aktien schwierig bleibt. Das Vortagestief bei 13.101 Punkten, das bereits im frühen Handel getestet wurde, sollte nach Aussage von Marktteilnehmern nicht unterschritten werden, ansonsten drohe weiterer Abgabedruck.

Der September-Kontrakt steigt um 8.25 Uhr um 79 auf 13.222 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.247 und das Tagestief bei 13.098 Punkten. Umgesetzt wurden 2.693 Kontrakte.

June 28, 2022

