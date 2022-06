Köln (ots) -Der digitale Gewerbeversicherer mailo ist weiter auf Wachstumskurs und setzt den Ausbau des Geschäftsmodells konsequent fort. Nicht nur die Größe des Teams wächst stetig, sondern auch die Geschäftsleitung wird weiter verstärkt. Seit August 2021 unterstützt Dr. Sebastian Schubert das Management-Team des Insurtechs aus Köln. Und jüngst konnte mailo auch Stephan Schinnenburg als Sonderbeauftragten des Vorstandes auf freiberuflicher Basis für sein Team gewinnen."Wir sind sehr froh, mit Stephan Schinnenburg und Sebastian Schubert zwei ausgewiesene und erfahrene Management-Persönlichkeiten für unser Team gewonnen zu haben. Durch Stephan Schinnenburgs langjährige Vertriebs- und Vorstandserfahrung u.a. bei der ERGO und der Deutschen Familienversicherung und Sebastians Schuberts langjährige Erfahrung in verschiedenen Top-Level Führungspositionen in großen Industrieunternehmen, bringen die beiden die besten Voraussetzungen mit, um den geplanten Wachstumskurs von mailo signifikant zu prägen", sagt Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG.Schubert, der in jüngster Vergangenheit als CEO seine ausgeprägte Startup-Mentalität bei der Wizard Smart Solutions AG in der Schweiz unter Beweis stellen konnte, verantwortet bei mailo als Chief Operating Officer alle operativen Bereiche des digitalen Gewerbeversicherers und damit den kundenorientierten Ausbau von Technik, Infrastruktur und Team sowie die Weiterentwicklung des digitalen Serviceangebots für Vertriebspartner und Versicherer."Ich bin die neue Herausforderung mit hohen Erwartungen angetreten und wurde nicht enttäuscht: Bei mailo vereint sich großartige Technik mit echtem Start-Up-Spirit und einem herausragenden Team, das für die "neue" Versicherungsbranche nicht besser sein könnte. Es ist einfach klasse, was wir binnen kürzester Zeit schon bewegen konnten. Ich freue mich darauf, den weiteren Weg von mailo begleiten zu dürfen und bin zuversichtlich, dass die Zukunft Großes für uns bereithält", sagt Schubert.Schinnenburg kommt aus der Versicherungswirtschaft und ist kein Unbekannter in der Branche. Durch Stationen, sowohl auf Makler- als auch auf Versichererseite, bringt er ein tiefes Verständnis für die Anforderungen und Potenziale des Versicherungsmarktes gepaart mit einem hervorragenden Netzwerk und bewiesener Umsetzungsstärke mit.Stephan Schinnenburg wird das Management-Team entscheidend dabei unterstützen, mailo als führenden Anbieter maßgeschneiderter, digitaler Versicherungslösungen im Markt zu etablieren."mailo gibt die notwendigen Antworten, um die Digitalisierung des Gewerbegeschäftes für Versicherer und Makler auf eine neue Dimension zu heben", führt Schinnenburg aus."Mit Sebastian Schubert und Stephan Schinnenburg konnten wir unser Management-Team ideal verstärken. Wir sind nun bestens aufgestellt, um mailo und unser digitales Leistungsangebot als Versicherer, aber zunehmend auch als Anbieter unserer digitalen Lösungen für andere Versicherer als Unterstützung der Digitalisierung, weiter erfolgreich auf die Bedürfnisse unserer Partner auszurichten und unseren Wachstumskurs fortzusetzen", ergänzt Uebing abschließend.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.de/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Mittels einer einzigartigen Versicherungstechnologie und einer langjährigen Gewerbeexpertise bietet mailo eigene, auf Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet mailo für Gewerbemakler und Versicherer einzigartige, individuelle Produkt- und Prozesslösungen zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Gewerbeversicherung.Die mailo-Versicherungslösungen können für Gewerbemakler, Assekuradeure und andere Versicherer auch als White-Label-Produkte entwickelt und betrieben werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures, Hevella Capital, Orillion und WENVEST Capital.Pressekontakt:Presseabteilung mailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: presse@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.deOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/5259208