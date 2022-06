Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG

Unternehmen: medondo holding AG

ISIN: DE0008131350



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.06.2022

Kursziel: EUR 7,00 (bislang EUR 7,60)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Übernahme mit Cross-Selling-Potenzialen



Durch die Hebung von Synergien aus Cross-Selling sehen wir die Übernahme von praxis PLUS award für medondo als wertsteigernd an. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding, passen jedoch unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel aufgrund deutlich gestiegener Diskontierungssätze (30-jährige Bundesanleihen, die wir als Proxy für den risikolosen Zins heranziehen, haben in den vergangenen acht Wochen mehr als 20% an Wert verloren) auf EUR 7,00 von bislang EUR 7,60 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben, ermitteln sich Werte des Eigenkapitals von EUR 3,80 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 12,60 je Aktie (90%-Quantil).

Im Laufe der kommenden Wochen wird medondo nach eigenen Angaben das Hamburger Unternehmen praxis PLUS award GmbH übernehmen. praxis PLUS award organisiert Veranstaltungen für den Dentalbereich, berät Praxen im Kieferorthopädie- und Dentalbereich und führt Audits durch. Branchenbekannt ist eine jährliche Galaveranstaltung, innerhalb derer besonders patientenfreundliche Praxen mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet werden.

Aus unserer Sicht bietet die Übernahme für medondo gute Cross-Selling- Potenziale, da medondo der Kundenbasis von praxis PLUS award - mehr als 30.000, durch Selbstrecherche ermittelte Arztpraxen - nun auch eigene Produkte anbieten kann, zum Beispiel auf Kongressen.



Das Geschäftsmodell von praxis PLUS award stufen wir als stabil und nachhaltig ein. Wir gehen von jährlichen Umsätzen in einer Größenordnung von etwa EUR 1,0 Mio. und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von etwa EUR 0,3 Mio. aus. Da der wesentliche Teil des Unternehmenswertes nach unserer Einschätzung aus einer nicht-bilanzierungsfähigen Datenbank besteht, dürften für das unverschuldete Unternehmen zwischen EBITDA und Vorsteuerergebnis kaum nennenswerte Abzugspositionen bestehen. Der angegebene Kaufpreis von EUR 2,3 Mio. wird in Form einer Sachkapitalerhöhung (ca. EUR 1,3 Mio.) mit Barzuzahlung (ca. EUR 1,0 Mio.) beglichen, woraus wir ein EV/Umsatz- bzw. EV/EBIT-Multiple von 2,3x bzw. 7,7x errechnen. Der Erhöhung des medondo-Grundkapitals um EUR 0,520 Mio. durch Ausgabe von 520.000 Stückaktien liegt folglich ein Aktienkurs von knapp EUR 2,50 je Aktie zugrunde - ca. 23% über dem gestrigen Schlusskurs von EUR 2,04. Die Barzuzahlungen werden Angabe gemäß in drei Tranchen bezahlt. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich das eingetragene Grundkapital von medondo von aktuell EUR 13.710.184 auf EUR 14.230.184 erhöhen.



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



