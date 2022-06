DJ EUREX/Bund-Future leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der Bund-Future im frühen Handel zunächst im Plus notierte, kommt im Verlauf erneuter Abgabedruck auf. Im Anleihehenhandel wird auf das Treffen der Notenbanker in Sintra geschaut, das heute offiziell startet. Zinsstrategen sprechen von einem Krisentreffen. Vor 10 Jahren, am 26. Juli 2012, habe der damalige EZB-Präsident Mario Draghi mit dem Worten "Whatever it takes" eine verbale Bazooka auf den Finanzmarkt abgefeuert, worauf sich die Risikoaufschläge innerhalb des Euroraums deutlich verringerten. Vielleicht gebe es in Sintra einen weiteren geschichtsträchtigen Slogan, der dem Finanzmarkt wieder eine eindeutige Richtung gebe, heißt es.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 146,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 146,80 Prozent und das Tagestief bei 146,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.418 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 122,59 Prozent.

