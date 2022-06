Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich leicht verschlechtert Die ifo Exporterwartungen sind im Juni auf plus 3,7 Punkte gefallen, von plus 4,4 Punkten im Mai. Logistikprobleme und hohe Unsicherheit drücken den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft. In der Automobilindustrie sind die optimistischen Erwartungen jedoch zurückgekehrt. Die Branche erwartet erstmals seit Februar wieder Zuwächse beim ...

