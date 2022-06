Koblenz (ots) -Die Debeka Lebensversicherung feiert in diesen Tagen ein großes Firmenjubiläum: Am 29. Juni 2022 wird das Unternehmen 75 Jahre alt. 1947 in Koblenz als Tochter der Debeka Krankenversicherung und ebenfalls als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet, sollte sie nach dem zweiten Weltkrieg als zweites Standbein die Debeka auf eine breitere Basis stellen. Mittlerweile ist die Debeka Lebensversicherung mit fast vier Milliarden Euro Beitragseinnahmen und über drei Millionen Verträgen der viertgrößte Lebensversicherer in Deutschland. Zusammen mit der Debeka Bausparkasse bietet die Gruppe in allen Bereichen der Personen-, Sach- und Gewerbeversicherung sowie dem Finanzierungs- und Geldanlagesektor eine breit angelegte Produktpalette an. Gegenwärtig betreuen rund 16.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über sieben Millionen Mitglieder und Kunden.Anlass der Gründung der Debeka Lebensversicherung war auch, dass die Debeka-Mitglieder sich nicht nur privat krankenversichern, sondern auch ihre Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Debeka abschließen können sollten. "Alles aus einer Hand - dieser Gedanke leitete uns später auch bei der Gründung der Debeka Bausparkasse und der Debeka Allgemeinen Versicherung", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka-Versicherungsgruppe. "Und auch wenn wir im Laufe der Zeit immer wieder vor großen Herausforderungen standen - sei es die weltweite Finanzkrise ab 2008 oder die Nullzinspolitik der EZB in den letzten Jahren - hat sich unsere Lebensversicherung bewährt und gezeigt, dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Debeka-Versicherungsgruppe ist und vielen Menschen eine zusätzliche Altersvorsorge bietet."1980 belegte die Debeka bereits Platz 23 unter den mehr als 100 deutschen Lebensversicherern, 1992 Rang 15 und 1996 gehörte sie erstmals zu den 10 größten Lebensversicherern in Deutschland. Mittlerweile hat sie sich fest in den TOP 5 der Branche etabliert und liegt mit Beitragseinnahmen von fast vier Milliarden Euro auf Platz 4. Im Bereich der klassischen Altersvorsorge ist sie sogar der zweitgrößte Anbieter am Markt.Zur Debeka:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über 12 Milliarden Euro eine der größten Versicherungsgruppen Deutschlands. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Zusammen mit der Bausparkasse weist die Gruppe für das Jahr 2021 Geldeingänge und Beiträge in Höhe von mehr als 15 Milliarden Euro auf.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Lebensversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/5259256