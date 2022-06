Eine bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov zum Tag der Versicherungen am 28. Juni hat die Top 3-Versicherungen der Deutschen herausgefunden: Ganz vorne liegt die Privathaftpflicht mit 65%, es folgt die Kfz-Versicherung (Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko) mit 61% und die Hausratversicherung haben 58% der Befragten abgeschlossen. Gegenstände lieber versichert als Gesundheit Auffällig in den Ergebnissen ist, dass die Deutschen weiterhin ...

