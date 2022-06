NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Nike-Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der US-Konkurrent habe ein robustes, über den Erwartungen liegendes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings liege der Ausblick auf die Bruttomarge ein ganzes Stück unter den Markterwartungen. Die Rückschlüsse für europäische Konkurrenten fielen wegen der Nachfrage- und Margensignale unterschiedlich aus./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:11 / ET



ISIN: DE0006969603

