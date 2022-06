NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Der Quartalsbericht sei eher enttäuschend ausgefallen, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In regionaler Hinsicht seien die Aussagen ähnlich derer von europäischer Konkurrenten, wonach der Stärke in Europa und Nordamerika das Pandemie-gebremste China-Geschäft in Asien und die unsichere konjunkturelle Perspektive gegenüberstehen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 01:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 05:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

