Die Lage am deutschen Aktienmarkt hellt sich am Dienstag leicht auf. Der DAX +0,44% startete mit einem Aufschlag von rund 0,6 Prozent auf 13.259 Punkte in den Handel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,34% rückte um rund ein Prozent auf 3.575 Zähler vor. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USANach einer starken Vorwoche ist am Montag an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...