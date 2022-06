München (ots) -Das wird ein heißer Basketball-Sommer bei MagentaSport. Nur knapp 2 Wochen nach dem Titelgewinn von ALBA Berlin in der BBL setzt eine mit Dennis Schröder verstärkte deutsche Nationalmannschaft ihre Qualifikationsrunde für die WM 2023 am Donnerstag, 30. Juni, in Estland fort. MagentaSport zeigt diese Partie aus Talinn sowie gegen Polen am Sonntag in Bremen jeweils ab 17.45 Uhr live und kostenfrei. Aktuell führt das deutsche Team die Gruppe an. Die nächste WM-Qualifikations-Phase startet am 25. August. Davor gibt's einen echten Prüfstein für die DBB-Auswahl: den Supercup am 19. und 20. August in Hamburg mit Italien, Serbien sowie Tschechien. Für die Nationalspieler bedeutet das Programm ab Donnerstag: Vorspielen für die Eurobasket ab dem 1. September mit Deutschland als Gastgeber in Köln und Berlin - live bei MagentaSport.Gordon Herbert kassierte gleich zu seinem DBB-Debüt gegen Estland die erste Niederlage als Bundestrainer, seitdem läuft's besser: 3 Siege, 7 Punkte, Platz 1. Reicht für die nächste WM-Qualifikationsrunde. Allerdings muss Coach Herbert ohne Kapitän Robin Benzing auskommen, dafür stößt NBA-Star Dennis Schröder zum Kader. Der frühere Frankfurt-Trainer Herbert hat die nicht ganz einfache Aufgabe, eine erfolgreiche WM-Quali mit Spielern zu bewältigen, die dann bei der Eurobasket vielleicht dabei sein können, weil ihre Plätze von deutschen Spielern aus der NBA eingenommen werden.Die Partie in Estland wird von Michael Körner ab 17.45 Uhr kommentiert, Alexander Vogel ist der Experte. Am Sonntag, 3. Juli, berichten Arne Malsch, Chris Schmidt und Denis Wucherer vom Spiel der Deutschen gegen Polen in Bremen - ebenfalls ab 17.45 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport.Basketball LIVE bei MagentaSportWM-QualifikationDonnerstag, 30. Juni 2022Ab 17.45 Uhr: Estland - DeutschlandSonntag, 03. Juli 2022Ab 17.45 Uhr: Deutschland - PolenSuperCup in Hamburg - EinladungsturnierFreitag, 19. August 2022Halbfinale 1 ab 17.45 Uhr: Italien - SerbienHalbfinale 2 ab 20.15 Uhr: Deutschland - TschechienSamstag, 20. August 2022Spiel um Platz 3 ab 17.45 UhrFinale ab 20.15 UhrDen aktuellen Überblick auf das MagentaSport-Programm gibt es immer hier: https://www.magentasport.de/programmPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5259272