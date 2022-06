Am Montag starteten die US-Börsen eher verhalten in den neue Woche. Wirtschaftsdaten signalisierten zudem, dass die Fed über genügend Spielraum für Zinserhöhungen verfügt. So stiegen die Aufträge für langlebige Güter in der US-Industrie im Mai stärker als erwartet. Parallel zogen die Anleiherenditen wieder an, was die Aktienkurse zusätzlich belastete. Nach einem lustlosen Handelsverlauf schloss der Dow Jones mit einem Minus von 0,20 % bei 31.438 Punkten, während der S&P 500 um 0,30 % auf 3.900 Punkte fiel. Der Technologieindex Nasdaq 100 gab um 0,81 % auf 12.008 Punkte nach. In Deutschland endet heute der G7-Gipfel. Im Fokus der Marktteilnehmer dürfte auch die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra stehen. Der Dax tendierte heute Morgen zum Handelsstart fester und eröffnete mit einem Plus von 0,59 % bei 13.264 Punkten.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de